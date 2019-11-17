Коноплянка: Сербы выйдут голодными, но мы к этому готовы

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины рассказал о готовности и ожиданиях от матча последнего тура отборочного турнира Евро-2020 против Сербии.

"Думаю, они будут стремиться сделать камбэк. Не хотят оставлять все так просто, поэтому выйдут голодными. Мы к этому готовы. Мы понимаем их положение, но не хотим входить в него.

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Сегодня первый день, когда хорошо себя чувствую. Скорее всего, вирус, горло болело. Была высокая температура три дня. Буду тренироваться на 100%, посмотрим, сколько у меня сил, чтобы помочь ребятам. Если тренерский штаб будет видеть, что я не потерял кондиции, буду готов к матчу", – сказал Коноплянка в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, уже через несколько часов, в 16:00, наши ребята в Белграде сойдутся в непростом матче со сборной Сербии.

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