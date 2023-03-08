"Я взагалі не бачив гру Коноплянки в останні роки. Але я вважаю, що якщо тренер викликає якогось футболіста в збірну, то він робить, відштовхуючись від якихось якостей цього виконавця, а не просто через якусь свою віру в нього. Вважаю, що в збірну необхідно викликати лише тих футболістів, показники яких проаналізовано. За даними того ж InStat.

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Важливо розуміти, який зараз функціональний стан футболіста, як він допоможе команді в цій конкретній грі, чи є у нього необхідний рівень технічної майстерності. У моєму розумінні, при виклику гравця до збірної важливо розуміти, що він їй допоможе. І важливо мати чітке уявлення про функціональний і ігровий тонус цього виконавця.

У мене немає інформації про нинішній тонус Коноплянки, про те, який у нього пробіг, яка інтенсивність його дій. А ці дані дуже важливі! Бо, в моєму розумінні, гра зі збірною Англії буде достатньою енерговитратною. І кожен футболіст повинен буде готовий виконувати в цьому матчі певний обсяг роботи. Тому, коли викликали Коноплянку, то, значить, він готовий виконувати цей обсяг роботи.

Але я не збираюся аналізувати вибір головного тренера збірної України. Я тільки озвучую своє бачення за списком футболістів на один конкретний матч", – розповів Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

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