Коноплянка пояснив, чому обрав 15-й номер у Шахтарі

Півзахисник Шахтаря на своїй презентації розповів, чому його вибір зупинився саме на 15-му ігровому номері.

"Я перейшов у Шахтар в останній день трансферного вікна, тому не було багато варіантів з вибором номера. Взяв максимально низький, тому що далі там залишалися 73-й і так далі. Для мене номер не так важливий. Якби запропонували 10-й, я б сказав – давайте.

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Жартував щодо цього з Мораєсом. Казав, щоб він був спокійний, головне, аби ми забивали і грали", – розповів Коноплянка клубному YouTube-каналу.

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