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Коноплянка объяснил, почему выбрал 15-й номер в Шахтере

17:25 40 Читати українською
Коноплянка объяснил, почему выбрал 15-й номер в Шахтере
Евгений Коноплянка / Фото из соцсетей

Полузащитник Шахтера на своей презентации рассказал, почему его выбор пал именно на 15-й игровой номер.

"Я перешел в Шахтер в последний день трансферного окна, поэтому не было много вариантов с выбором номера. Взял максимально низкий, потому что дальше там оставались 73-й и так далее. Для меня номер не так важен. Если бы предложили 10-й, я бы сказал – давайте.

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Шутил относительно этого с Мораесом. Говорил, чтобы он был спокоен по этому поводу, главное, чтобы мы забивали и играли", – рассказал Коноплянка клубном YouTube-каналу.

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Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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