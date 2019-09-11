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Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем

20:21 345 Читать на русском
Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Екс-гравець німецького Шальке з головою занурився у робочий процес у новому клубі.

Новоспечений півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка провів перше тренування зі своїм новим клубом.

Про це "гірники" сповістили у своєму Твіттері, доповнивши повідомлення кількома фото гравця під час роботи з м’ячем.

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Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро. Цього літа Євген не зміг домовитись про трансфер у Бешикташ. Коно також сватали у Рому та Сампдорію.

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