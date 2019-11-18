Коноплянка порівняв ігрові ідеї Шевченка та Каштру

Півзахисник Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка порівняв основні принципи гри у клубі та національній команді.

"Схожість є. Вони не використовують довгі передачі. М'яч завжди внизу. Навіть коли суперник активно і енергійно пресингує, ми намагаємося зберегти м'яч. Це архіважливий момент в сучасному футболі.

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Миколайович роз'яснює, як правильно підлаштовуватися під свого гравця, щоб він не бив м'яч в невідомість. Ми намагаємося завжди шукати варіант для пасу, а не виносити. У Каштру приблизно те ж стратегічне бачення, з єдиною відмінністю – розміщення гравців трохи інше", – цитує Коноплянку dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, в поточному сезоні Коноплянка зіграв за Шахтар 10 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи.

Шахтар і Каштру: перші штрихи