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Коноплянка: Збірній України бракує Ракицького

16:30 1247 Читать на русском
Коноплянка: Збірній України бракує Ракицького
Ярослав Ракицький та Євген Коноплянка / УАФ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував рішення захисника Зеніта Ярослава Ракицького припинити виступи за національну команду.

"Звісно, з відходом Ракицького збірна дещо втратила. Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганно точні, немов керовані лазерним променем, паси? Як би ми зараз добре не грали, його все одно бракує. Крім того, що Ракицький – чудовий футболіст, він ще вірний друг і чудова людина", – цитує Коноплянку dynamo.kiev.ua, посилаючись на журнал Футбол.

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Нагадаємо, Ракицький нещодавно оголосив, що завершує виступи за збірну України. Свій останній матч за "синьо-жовтих" 30-річний футболіст провів у жовтні 2018-го проти Чехії (1:0).

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Теги
Збірна України Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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