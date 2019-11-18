Коноплянка: Збірній України бракує Ракицького

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував рішення захисника Зеніта Ярослава Ракицького припинити виступи за національну команду.

"Звісно, з відходом Ракицького збірна дещо втратила. Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганно точні, немов керовані лазерним променем, паси? Як би ми зараз добре не грали, його все одно бракує. Крім того, що Ракицький – чудовий футболіст, він ще вірний друг і чудова людина", – цитує Коноплянку dynamo.kiev.ua, посилаючись на журнал Футбол.

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Нагадаємо, Ракицький нещодавно оголосив, що завершує виступи за збірну України. Свій останній матч за "синьо-жовтих" 30-річний футболіст провів у жовтні 2018-го проти Чехії (1:0).

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