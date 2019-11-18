Коноплянка сравнил игровые идеи Шевченко и Каштру

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка сравнил основные принципы игры в клубе и национальной команде.

"Сходство есть. Они не используют длинные передачи. Мяч всегда внизу. Даже когда соперник активно и энергично прессингует, мы стараемся сохранить мяч. Это архиважный момент в современном футболе.

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Николаевич разъясняет, как правильно подстраиваться под своего игрока, чтобы он не пулял мяч в неизвестность. Мы стараемся всегда искать вариант для паса, а не выносить. У Каштру примерно то же стратегическое видение, с единственным отличием – размещение игроков немного другое", – цитирует Коноплянку dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка сыграл за Шахтер 10 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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