toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЕРБИЯ - УКРАИНА

Коноплянка сравнил игровые идеи Шевченко и Каштру

18:52 24 Читати українською
Коноплянка сравнил игровые идеи Шевченко и Каштру
Евгений Коноплянка / УАФ

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка сравнил основные принципы игры в клубе и национальной команде.

"Сходство есть. Они не используют длинные передачи. Мяч всегда внизу. Даже когда соперник активно и энергично прессингует, мы стараемся сохранить мяч. Это архиважный момент в современном футболе.

Коноплянка: Сборной Украины не хватает Ракицкого

Николаевич разъясняет, как правильно подстраиваться под своего игрока, чтобы он не пулял мяч в неизвестность. Мы стараемся всегда искать вариант для паса, а не выносить. У Каштру примерно то же стратегическое видение, с единственным отличием – размещение игроков немного другое", – цитирует Коноплянку dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка сыграл за Шахтер 10 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Шахтер и Каштру: первые штрихи

blog_ava
Коноплянка назвал первоочередную цель сборной Украины на Евро-2020
00:07
479
Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер Сборная Украины Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
43
мин
Ирландия
21:45
Дания
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук