Коноплянка назвав головні переваги збірної України у матчі проти Словаччини

Хавбек збірної України Євген Коноплянка впевнений, що відсутність турнірної мотивації піде на користь гравцям національної команди у матчі проти Словаччини.

"Будемо грати з хорошою командою, яка вже давно не відчувала удачі, вони однозначно хочуть змінити свою гру і потішити вболівальників, але ми постараємося не дати їм це зробити.

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Зараз хороший момент дати шанс тим футболістам, які не проявили себе ще, у кого було мало ігрового часу. Добре, що ми вже зарезервували за собою перше місце і тренерський штаб може дати шанс гравцям трохи молодшим. Кожен може без якоїсь паніки спокійно грати в футбол і отримувати від нього задоволення.

Думаю, що через перше місце на нас просто немає тиску і це великий плюс. Немає мандражу, тому ти можеш спокійно грати і показувати все, що ти вмієш", – цитує Коно видання xsport.ua.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

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