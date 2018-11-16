Коноплянка назвал главные преимущества сборной Украины в матче против Словакии

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка уверен, что отсутствие турнирной мотивации пойдет на пользу игрокам национальной команды в матче против Словакии.

"Будем играть с хорошей командой, которая уже давно не испытывала удачи, они однозначно хотят изменить свою игру и порадовать болельщиков, но мы постараемся не дать им это сделать.

Левченко назвал игроков, которых не хватает сборной Украины – неожиданный выбор

Сейчас хороший момент дать шанс тем футболистам, которые не проявили себя еще, у кого было мало игрового времени. Хорошо, что мы уже зарезервировали за собой первое место и тренерский штаб может дать шанс игрокам немного моложе. Каждый может без какой-либо паники спокойно играть в футбол и получать от него удовольствие.

Думаю, что через первое место на нас просто нет давления и это большой плюс. Нет мандража, поэтому ты можешь спокойно играть и показывать все, что ты умеешь", – цитирует Коно издание xsport.ua.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций