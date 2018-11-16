Левченко назвав гравців, яких бракує збірній України – несподіваний вибір

Колишній гравець збірної України Євген Левченко поділився думками щодо матчу Ліги націй проти Словаччини.

"Тиску через результат немає, все відбувається в позитивній обстановці. Це, до речі, ідеальний варіант для перевірки в бойових умовах хлопців, які не так часто потрапляють до складу або новачків.

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Мені незрозуміло, чому не викликають Костевича з Леха. За рівнем чемпіонат Польщі непоганий, і український захисник майже весь час в основному складі. Чигринський на хорошому рахунку в грецькому АЕКу. Я вже не кажу про Безуса, який хоч тільки оговтався від травми, але в поточному чемпіонаті Бельгії є одним з лідерів Сент-Трюйдена", – цитує Левченка видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

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