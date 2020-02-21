Коноплянка назвав аспект, без якого Шахтар міг не обіграти Бенфіку

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився враженнями після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:1).

"Ми зіграли тільки перший тайм. Найважчим буде другий тайм, в Португалії. Те, що вийшов праворуч – так вимагала ситуація, потім помінялися.

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Уболівальникам величезне дякую, ми скучили за вже рідним стадіоном, було приємно відчувати таку підтримку. Без 12-го гравця ми, можливо, і не досягли б цього результату.

Ну і Бенфіка, думаю, була втомленою, їм не вистачило часу відновитися. Але сьогодні вони нас перевірили, зрозуміли, на що ми здатні. Другий тайм буде набагато важчим", – цитує Коноплянку footboom.

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