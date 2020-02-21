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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка назвав аспект, без якого Шахтар міг не обіграти Бенфіку

08:26 1661 Читать на русском
Коноплянка назвав аспект, без якого Шахтар міг не обіграти Бенфіку
Євген Коноплянка / фото: Д. Руденко

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився враженнями після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:1).

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Ми зіграли тільки перший тайм. Найважчим буде другий тайм, в Португалії. Те, що вийшов праворуч – так вимагала ситуація, потім помінялися.

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Уболівальникам величезне дякую, ми скучили за вже рідним стадіоном, було приємно відчувати таку підтримку. Без 12-го гравця ми, можливо, і не досягли б цього результату.

Ну і Бенфіка, думаю, була втомленою, їм не вистачило часу відновитися. Але сьогодні вони нас перевірили, зрозуміли, на що ми здатні. Другий тайм буде набагато важчим", – цитує Коноплянку footboom.

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Теги
Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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