Коноплянка назвал аспект, без какого Шахтер мог не обыграть Бенфику

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1).

"Мы сыграли только первый тайм. Самым сложным будет второй тайм, в Португалии. То, что вышел справа – так требовала ситуация, потом поменялись.

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Болельщикам огромное спасибо, мы соскучились по уже родному стадиону, было приятно чувствовать такую поддержку. Без 12-го игрока мы, возможно, и не достигли бы этого результата.

Ну и Бенфика, думаю, была уставшей, им не хватило времени восстановиться. Но сегодня они нас проверили, поняли, на что мы способны. Второй тайм будет намного тяжелее", – цитирует Коноплянку footboom.

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