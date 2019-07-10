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Коноплянка хоче тренуватись із Шальке, – тренер "кобальтових" Вагнер

17:55 889 Читать на русском
Коноплянка хоче тренуватись із Шальке, – тренер "кобальтових" Вагнер
Євген Коноплянка / Бундесліга

Головний тренер Шальке Давід Вагнер розповів про бажання вінгера Євгена Коноплянки.

"Наразі Коноплянка тренується за індивідуальною програмою. Суть у тому, що він хоче тренуватись із нами, поки перебуває у пошуках нового клубу", – сказав Вагнер.

"Коноплянка розглядає варіанти з Туреччини, однак його пріоритет – залишитися в топ-чемпіонаті", – Циганик

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шальке заявив, що клуб не розраховує на українця і той шукатиме нове місце для продовження кар'єри.

У ЗМІ активно повідомлялось про інтерес Фенербахче, але потім з'явилась інформація, що "канарки" відмовились від ідеї підписати вінгера.

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Теги
Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Давід Вагнер Давід Вагнер Українці за кордоном
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