Коноплянка хоче тренуватись із Шальке, – тренер "кобальтових" Вагнер

Головний тренер Шальке Давід Вагнер розповів про бажання вінгера Євгена Коноплянки.
"Наразі Коноплянка тренується за індивідуальною програмою. Суть у тому, що він хоче тренуватись із нами, поки перебуває у пошуках нового клубу", – сказав Вагнер.
"Коноплянка розглядає варіанти з Туреччини, однак його пріоритет – залишитися в топ-чемпіонаті", – Циганик
Нагадаємо, раніше генеральний директор Шальке заявив, що клуб не розраховує на українця і той шукатиме нове місце для продовження кар'єри.
У ЗМІ активно повідомлялось про інтерес Фенербахче, але потім з'явилась інформація, що "канарки" відмовились від ідеї підписати вінгера.