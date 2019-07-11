Коноплянка находится в шаге от трансфера в Фенербахче – агент игрока уже в Стамбуле

Германия — 19:19 20
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"Людей хвилюють лише мої гроші": історія аргентинського "Бекхема", який надихнув екс-лідера Шахтаря рекордною зарплатоюМир — 18:30 102
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Лесбійка воює з Трампом та ФІФА: Меган Рапіно – чемпіонка світу, яка бореться проти наркотиків та нерівностіМир — 16:30 154
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