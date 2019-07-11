Коноплянка находится в шаге от трансфера в Фенербахче – агент игрока уже в Стамбуле

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка все ближе к переходу в турецкий Фенербахче.

Украинец Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком Фенербахче, передает Sport1.

Коноплянка хочет тренироваться с Шальке, – тренер "кобальтовых" Вагнер

По информации издания, агент игрока Фали Рамадани уже прибыл в Стамбул, чтобы уладить последние детали трансфера.

Напомним, ранее генеральный директор Шальке заявил, что клуб не рассчитывает на украинца и тот будет искать новое место для продолжения карьеры.

Коноплянка не попал на командное фото Шальке на сезон 2019/20

В прошлом сезоне Коноплянка провел в Бундеслиге всего 13 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.