toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Коноплянка находится в шаге от трансфера в Фенербахче – агент игрока уже в Стамбуле

18:03 102 Читати українською
Коноплянка находится в шаге от трансфера в Фенербахче – агент игрока уже в Стамбуле
Евгений Коноплянка / Reuters

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка все ближе к переходу в турецкий Фенербахче.

Украинец Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком Фенербахче, передает Sport1.

Коноплянка хочет тренироваться с Шальке, – тренер "кобальтовых" Вагнер

По информации издания, агент игрока Фали Рамадани уже прибыл в Стамбул, чтобы уладить последние детали трансфера.

Напомним, ранее генеральный директор Шальке заявил, что клуб не рассчитывает на украинца и тот будет искать новое место для продолжения карьеры.

Коноплянка не попал на командное фото Шальке на сезон 2019/20

В прошлом сезоне Коноплянка провел в Бундеслиге всего 13 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

blog_ava
Квалификация Лиги чемпионов: Зубков принес Ференцварошу победу над Лудогорцем, БАТЭ и Пяст не выявили сильнейшего
00:55
811
Теги
Германия Главное Трансферы Чемпионата Германии Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
31
мин
Шахтер Солигорск
20:00
Хибернианс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук