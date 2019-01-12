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Коноплянка може перейти у Фенербахче на правах оренди

21:42 142 Читать на русском
Коноплянка може перейти у Фенербахче на правах оренди
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Чутки про ймовірний перехід вінгера Шальке Євгена Коноплянки у Фенербахче набирають обертів.

Фенербахче серйозно налаштований підписати атакувального півзахисника Шальке та збірної України Євгена Коноплянку. Більше того – стамбульський клуб вже начебто розпочав переговори щодо переходу українця.

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Туркам імпонують ігрові характеристики Євгена, зокрема техніка, швидкість, а також здатність зіграти практично на будь-якій позицій в атаці. Проте наразі мова йде лише про оренду Коноплянки до завершення сезону 2018/19, повідомляє турецький Sporx. Про подальший викуп Фенербахче українця наразі нічого не зазначається.

До слова, нещодавно повідомлялось про ймовірність відходу Коноплянки з Шальке через порушення дисципліни. Українець разом з кількома іншими гравцями Шальке дозволив собі сходити в нічний клуб і повернутися в розташування команди під ранок.

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Варто відзначити, що Фенербахче провалив перше коло чемпіонату Туреччини. Стамбульський гранд посідає 17 (!) місце в турнірній таблиці – нижче лише Різеспор Гладкого та Морозюка.

Раніше серйозний інтерес до лідера збірної України проявляв ще один стамбульський клуб – Галатасарай. Фатіх Терім особисто просив Шальке відпустити українця, який не отримує великої кількості ігрового часу – лише 8 поєдинків у Бундеслізі, з яких далеко не всі Коноплянка відіграв повністю. В активі українця одна гольова передача.

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