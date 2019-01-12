Коноплянка зацікавив Фенербахче, турки вже розпочали переговори щодо трансферу, – Fotomac

Вінгер Шальке та збірної України Євген Коноплянка потрапив у сферу інтересів стамбульського клубу.

Фенербахче готується організувати найгучніший трансфер турецького зимового вікна, підписавши Євгена Коноплянку. Українець потрапив у список кандидатів на підсилення лівого флангу атаки "канарок", повідомляє Fotomac.

За інформацією видання, Фенербахче вже розпочав переговори щодо переходу Коноплянки, якого Шальке виставив на трансфер нібито через порушення дисципліни.

Фенербахче провалив першу частину сезону і зараз перебуває на передостанньому місці в турецькій Суперлізі. Стамбульський гранд ретельно планує пошук підсилення на трансферному ринку.

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Нагадаємо, що Коноплянка отримує дуже мало ігрового часу в Шальке, а "кнаппен" не проти його продати. У Євгена одна з найвищих зарплат у німецькому клубі, однак він не приносить достатньо користі, на думку спортивного директора.

Вчора в контрольному матчі з Генком на міжсезонних зборах Євген виглядав найгострішим гравцем Шальке: записав собі в актив декілька ударів і результативну передачу. Головний тренер Доменіко Тедеско залишився задоволений його грою. Сам Євген у соцмережах також натхненно відреагував на "розминку перед Бундеслігою".

Серйозний інтерес до Коно проявляв ще один стамбульський клуб – Фатіх Терім особисто просив Шальке відпустити українця в Галатасарай. Варіант з Туреччиною хороший для Євгена в тому сенсі, що там, скоріш за все, вдасться зберегти хорошу зарплату.

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