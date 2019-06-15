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Коноплянка може отримувати у Фенербахче 2,7 млн євро на рік

16:04 349 Читать на русском
Коноплянка може отримувати у Фенербахче 2,7 млн євро на рік
Євген Коноплянка / wa.de

Вінгер збірної України і німецького Шальке Євген Коноплянка все ближчий до переходу у Фенербахче.

Турецький Фенербахче готовий платити вінгеру Шальке та збірної України Євгену Коноплянці 2,7 млн євро на рік, передає Sporx.

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Додамо, що українець нібито погодився підписати 3-річний контракт зі стамбульським грандом. Зазначимо, що у сезоні 2018/19 Фенербахче посів шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і не зіграє в єврокубках.

Додамо, що Коноплянка провів 2 зустрічі у матчах кваліфікації Євро-2020, і в матчі проти Сербії (5:0) оформив дубль. Загалом, у сезоні 2018/19 Євген Коноплянка провів 21 матч у складі гельзенкірхенців, відзначившись голом і гольовою передачею.

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Трансфери Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Україна Україна Туреччина
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