Коноплянка може отримувати у Фенербахче 2,7 млн євро на рік

Вінгер збірної України і німецького Шальке Євген Коноплянка все ближчий до переходу у Фенербахче.

Турецький Фенербахче готовий платити вінгеру Шальке та збірної України Євгену Коноплянці 2,7 млн євро на рік, передає Sporx.

Коноплянка стоїть першим у списку на вихід з Шальке – Вагнер не зможе вплинути

Додамо, що українець нібито погодився підписати 3-річний контракт зі стамбульським грандом. Зазначимо, що у сезоні 2018/19 Фенербахче посів шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і не зіграє в єврокубках.

Додамо, що Коноплянка провів 2 зустрічі у матчах кваліфікації Євро-2020, і в матчі проти Сербії (5:0) оформив дубль. Загалом, у сезоні 2018/19 Євген Коноплянка провів 21 матч у складі гельзенкірхенців, відзначившись голом і гольовою передачею.

"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірної