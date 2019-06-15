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Коноплянка может получать в Фенербахче 2,7 млн евро в год

16:06 132 Читати українською
Коноплянка может получать в Фенербахче 2,7 млн евро в год
Евгений Коноплянка / wa.de

Вингер сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка все ближе к переходу в Фенербахче.

Турецкий Фенербахче готов платить вингеру Шальке и сборной Украины Евгению Коноплянке 2,7 млн евро в год, передает Sporx.

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Добавим, что украинец якобы согласился подписать 3-летний контракт со стамбульским грандом. Отметим, что в сезоне 2018/19 Фенербахче занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.

Добавим, что Коноплянка провел 2 встречи в матчах квалификации Евро-2020, и в матче против Сербии (5:0) оформил дубль. В общем, в сезоне 2018/19 Евгений Коноплянка провел 21 матч в составе гельзенкирхенцев, отметившись голом и голевой передачей.

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Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Украина Украина Турция
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