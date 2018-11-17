Коноплянка – серед найкращих, Бойко – найгірший – InStat оцінив гравців матчу Словаччина – Україна

Ліга націй — 08:00 965
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Збірна України востаннє пропускала 4 голи в офіційному матчі 12 років тому
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Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги наційЛіга націй — 02:22 10977
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Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй – як це булоЛіга націй — 00:30 16317
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Словаччина – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 00:27 3323
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Ліга націй: Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла УельсЛіга націй — 16 лист 416
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