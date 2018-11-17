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Коноплянка – серед найкращих, Бойко – найгірший – InStat оцінив гравців матчу Словаччина – Україна

10:19 361 Читать на русском
Коноплянка – серед найкращих, Бойко – найгірший – InStat оцінив гравців матчу Словаччина – Україна
Коноплянка – серед найкращих, Бойко – найгірший – InStat оцінив гравців матчу Словаччина – Україна

Авторитетний портал InStat оприлюднив оцінки футболістів у матчі 5 туру Ліги націй Словаччина – Україна.

Найкращим гравцем матчу став словацький хавбек Роберт Мак. Він набрав 339 балів, повідомляє Tribuna.

Словаччина – Україна: Бойко став найгіршим гравцем матчу за версією WhoScored

На другому місці опинився півзахисник збірної України Євген Коноплянка, у якого 320 балів. На третьому місці – Альберт Руснак, який набрав 313 балів.

Найгіршим гравцем матчу став голкіпер збірної України Денис Бойко – 173 бали. У дебютанта Андрія Борячука – 180 балів.

Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Денис Бойко Денис Бойко Євген Коноплянка Євген Коноплянка Андрій Борячук Андрій Борячук
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