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Словаччина – Україна: Бойко став найгіршим гравцем матчу за версією WhoScored

08:21 1234 Читать на русском
Словаччина – Україна: Бойко став найгіршим гравцем матчу за версією WhoScored
Денис Бойко / Фото: соцмережі

Авторитетний портал WhoScored назвав оцінки виконавців у матчі 5 туру Ліги націй між Словаччиною та Україною.

Голкіпер збірної України Денис Бойко став найгіршим гравцем матчу Ліги Націй проти Словаччини, його оцінка склала лише 3,8 бала.

Словаччина – Україна – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем у складі української збірної став автор гола Євген Коноплянка – 7,2 бала.

Найвищу оцінку в матчі отримали вінгери збірної Словаччини Роберт Мак і Альберт Руснак – 8,0 балів.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Словаччина Словаччина Альберт Руснак Альберт Руснак Денис Бойко Денис Бойко Євген Коноплянка Євген Коноплянка Роберт Мак Роберт Мак
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