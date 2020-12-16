Останній тур УПЛ явно натякав, що практику футболу в грудні слід припиняти. Матч у Кропивницькому зірвався, Десна не змогла зіграти свій поєдинок у Чернігові, а футболісти СК Дніпро-1 та Зорі ще за тиждень до цього скаржились на бетонний газон. Утім, якось так сталося, що зустріч між Десною та Зорею в рамках 1/8 фіналу Кубка України призначили на 16 грудня – і це історичний момент, адже в Україні ніколи не проводили матчів так пізно. Був лише тур УПЛ 15 грудня рік тому та кубковий поєдинок у Одесі 15 грудня 2007-го, а от 16 грудня і пізніше у нас ще не грали.

Десна – Зоря: матч 1/8 фіналу Кубка України відбудеться у Києві

Зоря ударно завершила перше коло чемпіонату, вигравши три матчі поспіль, забивши 8 голів і пропустивши всього один (аж на 90-й хвилині за рахунку 3:0) – до того ж, Олександрію кілька днів тому вдалося прибити на виїзді, та ще й граючи більшу частину другого тайму в меншості.

Якщо копнути глибше, то можна помітити приплив сил у луганців після паузи на збірні – після неї підопічні Віктора Скрипника громили АЕК та перемогли Лестер, хоча у зустрічі з Брагою колектив відверто провалився. Загалом варто констатувати, що Зоря на ходу, про що свідчить і вихід на 4-те місце в УПЛ, і повернення гасла "мужики" у Запоріжжі.

Десна також сильна. У рамках чемпіонату чернігівці виграли два останніх матчі, прибивши Ворсклу в битві за зимову бронзу й відірвавшись від неї у поєдинку з Маріуполем. Щоправда, до цього була нічия з Колосом, поразка Львову та мінімальна звитяга над Минаєм, але проблеми в тих матчах полягали не в структурі гри, а у відсутності нападника – моментів виникало вдосталь, а от реалізувати їх було нікому. Це показав і поєдинок з Маріуполем, коли Хльобас двічі не реалізував вихід віч-на-віч. Статистика очікуваних голів демонструє, що Десна забила аж на вісім голів менше, ніж очікувалось – таким чином, трансферні завдання на зиму очевидні. Зараз же потрібно зібратись на Зорю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Руфаті, Цвєк (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Зоря

Десна: Паст – Тамм, Гітченко, Єрмаков – Конопля, Огіря, Арвеладзе, Мостовий – Дегтярьов, Мудрик – Будківський

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Назарина, Кабаєв – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, перемога Зорі в компенсований час або за пенальті

Важко щось прогнозувати, адже суперники максимально рівні. У матчі першого кола чернігівці впевнено били луганців, але тоді Зоря була розібрана – нині вона потужна. Сьогодні ж навряд чи варто очікувати великої кількості забитих м'ячів, але вони точно будуть – в останніх трьох турах УПЛ обидва колективи поле без голів не покидали, та і моменти у них завжди є.

Що буде далі? Важко щось говорити. Це – матч на три результати, але в разі переведення гри в екстра-тайми чи серію пенальті фаворитом видається Зоря. Занадто вже марнотратні у Десни футболісти і занадто їм не щастить біля чужих воріт.Про луганський колектив цього не скажеш.

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