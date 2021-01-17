Головний тренер Баварії Хансі Флік говорив виключно про свою команду після перемоги над Фрайбургом (2:1) у 16 турі Бундесліги.

"Чи радію я невдачам конкурентів? Ні, вони мене взагалі не цікавлять. Ми повинні дивитись на себе і бути такими ж зосередженими з Аугсбургом та Шальке, як і сьогодні.

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Добре, що зараз ми на 4 очки попереду, це надзвичайно важливо. Ми пропустили з кутового. Після цього було нелегко йти вперед. Гадаю, сьогодні захист впорався добре. Ми заслужили другий гол. Я задоволений результатом, а також ставленням команди", – цитує Фліка Bayern & Germany.

Баварія свій матч 16 туру виграла, а головні конкуренти синхронно втратили очки – РБ Лейпциг і Борусія Д розписали нічиї, а Байєр взагалі програв.

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