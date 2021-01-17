Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у першому колі – у поляка є запас для покращення
Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі не збирається скидати обертів у 2021 році.
Поляк забив свій черговий м'яч у матчі 16 туру Бундесліги проти Аугсбурга. Загалом це 21 гол Лєвандовскі у поточному чемпіонаті Німеччини.
Баварія здолала Фрайбург та закріпилась на вершині Бундесліги
Зірка Баварії встановив рекорд за кількістю м'ячів у першому колі Бундесліги, повідомляє Opta. Нападник зіграв у 15 турах з 16-ти і ще матиме нагоду підвищити позначку – 20 січня мюнхенський гранд завершить перше коло виїздом до Аугсбурга.
Додамо, що найближчим переслідувачем Лєвандовскі у перегонах бомбардирів Бундесліги є Ерлінг Холанд – 12 голів у 11 матчах.
Втрата батька, доленосна травма, "поганий вчитель" Клопп і роль дружини. Роберт Лєвандовскі чуттєво описав свої драми