Главный тренер Баварии Ханси Флик говорил исключительно о своей команде после победы над Фрайбургом (2:1) в 16 туре Бундеслиги.

"Радуюсь ли я неудачам конкурентов? Нет, они меня вообще не интересуют. Мы должны смотреть на себя и быть такими же сосредоточенными с Аугсбургом и Шальке, как и сегодня.

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Хорошо, что сейчас мы на 4 очка впереди, это очень важно. Мы пропустили с углового. После этого было нелегко идти вперед. Думаю, сегодня защита справилась хорошо. Мы заслужили второй гол. Я доволен результатом, а также отношением команды", – цитирует Флика Bayern & Germany.

Бавария свой матч 16 тура выиграла, а главные конкуренты синхронно потеряли очки – РБ Лейпциг и Боруссия Д расписали ничьи, а Байер вообще проиграл.

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