Ноттінгем Форест зробив першу пропозицію Бенфіці щодо трансферу Влаходімоса, повідомляє Фабріціо Романо.

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"Лісники" запропонували скромні 9 млн євро, що не влаштовує Бенфіку. Грека розглядав і Манчестер Юнайтед в статусі резервного воротаря. Влаходімос на старті сезону навіть влаштовував бойкот та начебто мав конфлікт з тренером, проте вже повернувся до тренувань.

Додамо, що в минулому сезоні грецький воротар відіграв у 54 матчах за Бенфіку, в яких пропустив 39 м'ячів. У 28 з них Влаходімосу вдалось зберегти ворота в недоторканності.

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