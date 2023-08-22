Воротар Бенфіки Одіссеас Влаходімос все ж нав'яже боротьбу Анатолію Трубіну за місце у воротах "орлів".

Влаходімос пропустив поєдинок проти Ештрели – на воротах у Бенфіки в тій грі відстояв Самуел Соареш. Португальські ЗМІ писали про конфлікт грека з тренером, проте сьогодні Одіссеас повернувся до тренувань, інформує Record.

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Зазначається, що Влаходімос ігнорував дзвінки клубу. До того ж воротаря пов'язували з трансфером, зокрема, e Манчестер Юнайтед.

Додамо, що в минулому сезоні грецький воротар відіграв у 54 матчах за Бенфіку, в яких пропустив 39 м'ячів. У 28 з них Влаходімосу вдалось зберегти ворота в недоторканності.

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