Головний конкурент Трубіна припинив бойкот – кіпер Бенфіки посварився з тренером і мріяв про трансфер
Воротар Бенфіки Одіссеас Влаходімос все ж нав'яже боротьбу Анатолію Трубіну за місце у воротах "орлів".
Влаходімос пропустив поєдинок проти Ештрели – на воротах у Бенфіки в тій грі відстояв Самуел Соареш. Португальські ЗМІ писали про конфлікт грека з тренером, проте сьогодні Одіссеас повернувся до тренувань, інформує Record.
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Зазначається, що Влаходімос ігнорував дзвінки клубу. До того ж воротаря пов'язували з трансфером, зокрема, e Манчестер Юнайтед.
Додамо, що в минулому сезоні грецький воротар відіграв у 54 матчах за Бенфіку, в яких пропустив 39 м'ячів. У 28 з них Влаходімосу вдалось зберегти ворота в недоторканності.
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