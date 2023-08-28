Ноттингем Форест сделал первое предложение Бенфике по трансферу Влаходимоса, сообщает Фабрицио Романо.

Главный конкурент Трубина прекратил бойкот – кипер Бенфики поссорился с тренером и мечтал о трансфере

"Лесники" предложили скромные 9 млн евро, что не устраивает Бенфику. Грека рассматривал и Манчестер Юнайтед в статусе резервного вратаря. Влаходимос на старте сезона даже устраивал бойкот и якобы имел конфликт с тренером, однако уже вернулся к тренировкам.

Добавим, что в прошлом сезоне греческий вратарь сыграл в 54 матчах за Бенфику, в которых пропустил 39 мячей. В 28 из них Влаходимосу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

"У Трубина есть потенциал стать первым номером Бенфики": наставник "орлов" объяснил, почему не дал дебютировать украинцу