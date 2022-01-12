"Іриски" та Астон Вілла знайшли компроміс у переговорах щодо 28-річного француза, повідомляє ВВС.

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Евертон влаштувала сума у 30 млн євро. Це на 6,5 млн більше, ніж мерсисайдці заплатили за Віталія Миколенка, який і повинен компенсувати відхід Діня. Паралельно Евертон намагається домовитися з Астон Віллою щодо оренди вінгера бірмінгемців Анвара Ель-Газі.

Додамо, що Дінь провів 15 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом. Влітку 2018-го Евертон придбав його у Барселони за 20 млн євро.

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