"Ириски" и Астон Вилла нашли компромисс в переговорах по 28-летнему французу, сообщает ВВС.

"Сильно нервничал": Миколенко – о провальном старте в дебютном матче за Эвертон, поддержке одноклубников и фанатов

Эвертон устроила сумма в 30 млн евро. Это на 6,5 млн больше, чем мерсисайдцы заплатили за Виталия Миколенко, который должен компенсировать уход Диня. Параллельно Эвертон пытается договориться с Астон Виллой по поводу аренды вингера бирмингемцев Анвара Эль-Гази.

Динь провел 15 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом. Летом 2018 года Эвертон приобрел его у Барселоны за 20 млн евро.

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