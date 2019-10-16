Конкурент Луніна розповів, як до нього ставився Мессі

Екс-голкіпер Барселони Жорді Масіп пригадав період своїх виступів за каталонський клуб.

"Мені нема чого додати про Мессі? окрім того, що вже було про нього сказано. Він просто спортивний звір. Він – найкращий з усіх, кого я бачив, і мені пощастило пограти разом з ним, працювати на тренуваннях, страждати від його дій на полі і в той же час отримувати задоволення. Таких гравців я більше не зустрічав.

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Мессі добре ставився до всіх футболістів, котрі приходили з молодіжної команди. Він веселун, хоча з боку так і не скажеш, міг пожартувати у роздягальні. Але, напевно, він не та людина, яка розмовляє весь день, як Піке. Я дуже задоволений тим, як Лео ставився до мене і до всіх інших у роздягальні", – цитує Масіпа Mundo Deportivo.

Нагадаємо, прямий конкурент нашого Андрія Луніна Масіп приєднався до Вальядоліда 1 липня 2017 року як вільний агент. До того він перебував у структурі каталонського клубу і виступав за Барселону Б.

Вальядолід після 8-ми турів у Ла Лізі з 10 очками посідає 13 сходинку. Наступний матч команда проведе на виїзді проти Атлетіка з Більбао 20 жовтня.

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