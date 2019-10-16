Конкурент Лунина рассказал, как к нему относился Месси

Экс-голкипер Барселоны Жорди Масип вспомнил период своих выступлений за каталонский клуб.

"Мне нечего добавить о Месси, кроме того, что уже было о нем сказано. Он просто спортивный зверь. Он лучший из всех, кого я видел, и мне посчастливилось поиграть вместе с ним, работать на тренировках, страдать от его действий на поле и в то же время получать удовольствие. Таких игроков я больше не встречал.

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Месси хорошо относился ко всем футболистам, которые приходили из молодежной команды. Он весельчак, хотя со стороны так и не скажешь, мог пошутить в раздевалке. Но, наверное, он не тот человек, который разговаривает весь день, как Пике. Я очень доволен тем, как Лео относился ко мне и ко всем остальным в раздевалке", – цитирует Масипа Mundo Deportivo.

Напомним, прямой конкурент нашего Андрея Лунина Масип присоединился к Вальядолиду 1 июля 2017 года как свободный агент. До этого он находился в структуре каталонского клуба и выступал за Барселону Б.

Вальядолид после 8-ми туров в Ла Лиге с 10 очками занимает 13 место. Следующий матч команда проведет на выезде против Атлетика из Бильбао 20 октября.

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