Лунін знову не отримує шанс у Вальядоліді – не рятують навіть помилки конкурента

Наставник Вальядоліда Серхіо Гонсалес попри значну полеміку не збирається проводити ротацію на позиції голкіпера – Андрій Лунін наразі залишається другим воротарем команди.

Андрій Лунін все ще не дебютував за Вальядолід – після переходу з Реала на правах оренди чемпіон світу U-20 залишається лише резервним голкіпером в команді Серхіо Гонсалеса. Беззаперечним першим номером Вальядоліда є колишній голкіпер Барселони Жорді Масіп, помилка якого в матчі минулого туру проти Гранади позбавила команду важливих двох очок.

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Логічно, що після цього на Масіпа та самого Серхіо Гонсалеса линув шалений тиск з натяком на те, що український голкіпер заслужив на свій шанс нарешті вийти в основі. Втім, якщо наставник декілька днів відмовчувався, то зараз чітко дав зрозуміти, що на поєдинок проти Еспаньйола (початок 29 вересня о 13:00) не буде проводити ротації на воротарській позиції. Раніше Гонсалес анонсував, що Лунін може отримати свій шанс в Кубку Іспанії, але Вальядолід розпочне виступи в турнірі лише взимку.

"Безумовно, саме Масіп вийде в основі на матч з Еспаньйолом. Це наш основний голкіпер і я довіряю йому.

Зустріч проти Еспаньйола має для мене важливе значення. Я віддав цій команді багато років кар'єри гравця і щасливий повертатися сюди. Звісно, господарі будуть налаштовані на позитивний результат, проте нам також дуже потрібні очки", – цитує тренера Marca.

Зауважимо, що у 6-ти стартових турах Вальядолід набрав 6 очок та посідає 14 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Жорді Масіп у цих поєдинках пропустив 8 голів.

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