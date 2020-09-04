"Ми сьогодні не зробили те, що планували. Швейцарія показала свій рівень. Не очікували, що суперник буде грати так агресивно. Було таке відчуття, що вони грали з трьома захисниками і бозна зі скількома нападниками. Наша трійця в середині поля повинна перекривати багато простору. Було багато човникової роботи.

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У першому пропущеному м'ячі я десь не добіг. У нас є проблеми, але ми не бачили один одного близько року. Можливо, це далося взнаки. Потрібно більше притримувати м'яч попереду, щоб команда могла відпочити. Мій гол? Можу зізнатися, що коли я забив схожий гол за Манчестер Сіті, я навішував, але сьогодні я готовий поставити всі свої зуби на те, що я бив", – поділився Зінченко в ефірі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що цей гол в підсумку став вирішальним – підопічні Шевченка святкували мінімальну перемогу над збірною Швейцарії (2:1).

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