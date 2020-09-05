На 68-й минуте поединка Украина – Швейцария на Арене Львов Зинченко блестящим парашютом с угла штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Яна Зоммера. Как признался сам голкипер на послематчевой пресс-конференции, шансов отбить этот удар украинца у него не было. Гол Зинченко стал победным для "сине-желтых" – команда Андрея Шевченко одержала непростую победу над крепким оппонентом и подходит к поединку второго тура Лиги наций против Испании в статусе лидера группы.

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Сезон 2019/20 сложился не слишком удачно для Зинченко. 23-летний украинец сначала получил травму, которая на время вывела его из игры. По возвращении Александр не сумел вернуть себе место в основе, довольствуясь лишь статусом игрока ротации в команде Хосепа Гвардиолы. Поэтому удачный матч против Швейцарии и роскошный гол, безусловно, должен добавить уверенности одному из лидеров национальной команды. Фантастический забитый мяч украинца не оставил равнодушным и фанатов Ман Сити, которые в подавляющем большинстве выразили свои комплименты Зинченко.

Многие из поклонников "горожан" заподозрили, что Зинченко навешивал, однако сам хавбек с иронией заверил, что задумал именно удар по воротам. К слову, забитый гол Александр посвятил Антону Худаеву – врачу национальной команды, который в июле умер от коронавируса. "Я еще до игры знал, как буду праздновать, если забью гол. Этот человек– профессионал с большой буквы, а о человеческих качествах я вообще молчу. Нам очень не хватать Худаева. Помог ли он нам где-то сверху? Возможно", – сказал лидер сборной Украины.

Игру против команды Владимира Петковича Зинченко может занести себе в актив. Хавбек отличился традиционно высокой для себя точностью передач (90%), отдал 4 ключевые передачи, а все 5 длинных пасов в исполнении Александра нашли адресатов. Единственный удар в створ стал голевым, а еще полузащитник выиграл все 4 воздушные единоборства. Роскошные показатели!

Немало фанатов Манчестер Сити после поединка Украина – Швейцария выразили убеждение, что Зинченко заслуживает шанса от Гвардиолы в полузащите. Как известно, испанец выпускает Александра исключительно на позиции левого защитника.

"Зинченко лучше играет в полузащите", – написал в Twitter один из фанатов. "Да, но не лучше любого из наших полузащитников", – парировал в ответ другой фанат Манчестер Сити. Возникла настоящая дискуссия, в ходе которой большинство комментаторов заявили, что Зинченко – лучше Гюндогана на позиции центрхава. По их мнению, украинец быстрее своего конкурента, а также в пользу Александра играют его более молодой возраст и лучшая игра в обороне.

"В следующем сезоне нужно больше использовать его в полузащите. У Зинченко слишком большой потенциал, чтобы его ограничивали в течение всей карьеры игрой слева в защите", – другой болельщик Манчестер Сити тоже хочет видеть украинца в середине поля. "Пеп действительно тратит его талант, используя на позиции левого защитника", – что же, поклонников игры Зинченко среди английских фанатов хватает.

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Немало пользователей соцсетей убеждены, что гол Зинченко случаен – по их мнению, украинец все же исполнял передачу, а не бил по воротам. Отдельные фанаты отмечают, что полузащитник уже не впервые забивает подобные голы – действительно, ранее Александр забил похожий мяч в Кубке Англии.

"Кто знает, на какой позиции Зинченко играет в сборной Украины? Там он выглядит значительно лучше, чем в Манчестер Сити" – кто-то остался приятно удивлен выступлением полузащитника на Арене Львов.

"Кому нужен Месси, если у вас есть этот парень?" – один из комментариев на самом деле ошеломил. С кем с кем, но вот с великим аргентинцем Зинченко еще не сравнивали. Что ж, возможно, именно после этого сообщения Месси и решил остаться в Барселоне? :)

К слову, гол в ворота Швейцарии стал для игрока "горожан" третьим за сборную Украины в официальных матчах – ранее он отмечался в воротах Чехии и Литвы. Интересно, что тогда эти мячи тоже стали победными. Также в активе Зинченко два результативных удара в футболке национальной команды в товарищеских матчах – против Румынии в 2016-м и с Нигерией в 2019-м. Правда, этот мяч точно стал самым красивым – гол Зинченко уже вторые сутки сравнивают со знаменитым ударом Лионеля Месси. Действительно – удивительное сходство.

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