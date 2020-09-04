"Не знаю, як прийнято в інших клубах, але в Уфі з особливим трепетом стежать за грою всіх наших колишніх футболістів. Що стосується Зінченка, то він наша головна зірочка.

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Пишаємося, що в нашій республіці і в нашій команді жив і грав такий футболіст. Ви бачили, який красивий гол він забив у ворота Швейцарії. Я навіть знаю, хто з представників нинішнього тренерського штабу Уфи навчив його так бити. Не хотілося б називати його ім'я, щоб Микола Сафроніді не запишався. У нас ще є з ким попрацювати персонально", – сказав генеральний директор Уфи Рінат Шайбеков у коментарі російському ЗМІ.

Нагадаємо, Олександр Зінченко забив шедевральний гол у ворота Швейцарії, перекинувши голкіпера, чим допоміг збірній України виграти з рахунком 2:1.

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