Компані спровокував смішний штраф для Андерлехта

Бельгійський Андерлехт оштрафований через незрозумілий статус у клубі ветерана Венсана Компані.

Королівська бельгійська футбольна асоціація оштрафувала "пурпурно-білих" через порушення правил ліцензування тренерів, повідомляє Record.

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Як виявилося, Компані очолював Андерлехт без належної ліцензії. Для роботи з командами вищого дивізіону потрібна ліцензія UEFA Pro, якої у ветерана не було в момент призначення граючим тренером. Бельгійський гранд тепер повинен виплатити 5 тисяч євро штрафу.

Нагадаємо, що Венсан Компані став граючим тренером Андерлехта наприкінці травня. Проте, формально обов'язки керманича брюссельців виконував Саймон Девіс, якого нещодавно замінив досвідчений Франк Веркаутерен. Компані тим часом нібито поки сконцентрувався на ігровій кар'єрі.

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