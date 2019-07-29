"Пішов принцом, повернувся королем", – фани Андерлехта розкішно зустріли Компані вдома

Легендарний екс-оборонець англійського Манчестер Сіті Венсан Компані напередодні вперше після повернення вийшов на полі в складі брюссельського Андерлехта. Вболівальники "пурпурно-білих" влаштували неймовірний перформанс на честь вихованця клубу.

У неділю Андерлехт зустрівся із Остенде в 1-му турі Ліги Жупіле.

Андерлехт презентував Компані в статусі граючого тренера

Цей поєдинок став першим офіційним для Компані після повернення на Констант Ванден Сток на роль граючого тренера. Фанати брюссельців підготувалися до появи перед публікою центрбека, якого колись назвали Принцом Венсом. Зокрема, на одній із трибун уболівальники вивісили величезний банер "Венсан Компані: йшов Принцом, повернувся Королем".

На протилежній трибуні фани розмістили ще один, трохи менший за розмірами, банер. На ньому англійською мовою написали "Ласкаво просимо додому, Венсан Компані".

Емоційне підживлення, однак, не допомогло Андерлехту вдало розпочати новий сезон. "Пурпурно-білі", які минулий сезон несподівано завершили шостими, поступилися Остенде з рахунком 1:2. Міхель Флап швидко вивів столичний гранд вперед, але потім забивали лише гості. Сам ветеран провів на полі всі 90 хвилин.

Нагадаємо, що в травні Венсан Компані оголосив, що покидає Манчестер Сіті після 11-ти сезонів на Етіхаді. Таке рішення досвідчений оборонець прийняв після завоювання треблу з командою у минулому сезоні. Попри часті травми Компані став справжнім лідером команди й упродовж кар'єри в Манчестері 4 рази ставав чемпіоном Англії, здобув 2 Кубки Англії, 4 рази тріумфував у Кубку англійської ліги, а також виграв 2 Суперкубка Англії. Саме він феноменальним голом Лестеру наблизив чемпіонство Сіті.

Венсан Компані є вихованцем Андерлехта й дебютував за команду в 2003 році, а через три роки перейшов до німецького Гамбурга за 10 млн євро. 33-річний центрбек підписав із рідним клубом 3-річний контракт і поєднуватиме роботу тренером із виходами на поле. Формально функції керманича виконує валлієць Саймон Девіс, оскільки Компані ще не встиг отримати тренерську ліцензію відповідного рівня.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий