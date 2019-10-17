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Компани спровоцировал смешной штраф для Андерлехта

15:56 45 Читати українською
Компани спровоцировал смешной штраф для Андерлехта
Венсан Компани / Belga

Бельгийский Андерлехт оштрафован из-за непонятного статуса в клубе ветерана Венсана Компани.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация оштрафовала "пурпурно-белых" из-за нарушения правил лицензирования тренеров, сообщает Record.

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Как оказалось, Компани возглавлял Андерлехт без надлежащей лицензии. Для работы с командами высшего дивизиона нужна лицензия UEFA Pro, которой у ветерана не было в момент назначения играющим тренером. Бельгийский гранд теперь должен заплатить 5 тысяч евро штрафа.

Напомним, что Венсан Компани стал играющим тренером Андерлехта в конце мая. Однако, формально обязанности наставника брюссельцев исполнял Саймон Дэвис, которого недавно сменил опытный Франк Веркаутерен. Компани тем временем якобы пока сконцентрировался на игровой карьере.

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