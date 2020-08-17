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Компані офіційно став наставником Андерлехта – бельгієць завершив кар'єру гравця і тренуватиме Михайліченка

13:22 - Читать на русском
Компані офіційно став наставником Андерлехта – бельгієць завершив кар'єру гравця і тренуватиме Михайліченка
Венсан Компані / ФК Андерлехт

Андерлехт оголосив про зміну головного тренера. Венсан Компані офіційно став наставником першої команди.

Знаменитий екс-захисник Манчестер Сіті, який останній рік був граючим тренером Андерлехта, вирішив повісити бутси на цвях. 34-річний бельгієць став головним тренером першої команди замість Франка Веркаутерена. Угода розрахована на 4 роки, повідомляє офіційний сайт Андерлехта.

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"Я хочу повністю присвятити себе тренерській роботі та приділяти їй весь свій час. Ось чому я вирішив завершити кар'єру гравця. Сподіваюся, ми зможемо досягти успіху з Андерлехтом. Дуже вдячний Франку – він мені суттєво допоміг", – сказав колишній капітан Манчестер Сіті, який вже найближчої неділі дебютує в новому статусі.

Нагадаємо, у складі Андерлехта вже дебютував екс-динамівець Богдан Михайліченко, який відзначився класним голом у першому ж матчі. Наступний поєдинок його команда проведе проти Мускрона.

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