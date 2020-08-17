toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Компани официально стал наставником Андерлехта – бельгиец завершил карьеру игрока и будет тренировать Михайличенко

13:24 - Читати українською
Компани официально стал наставником Андерлехта – бельгиец завершил карьеру игрока и будет тренировать Михайличенко
Венсан Компани / ФК Андерлехт

Андерлехт объявил о смене главного тренера. Венсан Компани официально стал наставником первой команды.

Знаменитый экс-защитник Манчестер Сити, который последний год был играющим тренером Андерлехта, решил повесить бутсы на гвоздь. 34-летний бельгиец стал главным тренером первой команды вместо Франка Веркаутерена. Соглашение рассчитано на 4 года, сообщает официальный сайт Андерлехта.

Михайличенко стал лучшим игроком своего дебютного матча в Бельгии – экс-динамовец забил супергол

"Я хочу полностью посвятить себя тренерской работе и уделять ей все свое время. Вот почему я решил завершить карьеру игрока. Надеюсь, мы сможем добиться успеха с Андерлехтом. Очень благодарен Франку – он мне существенно помог", – сказал бывший капитан Манчестер Сити, который уже в ближайшее воскресенье дебютирует в новом статусе.

Напомним, в составе Андерлехта уже дебютировал экс-динамовец Богдан Михайличенко, который отметился классным голом в первом же матче. Следующий поединок его команда проведет против Мускрона.

4 игрока сборной Украины в бельгийской битве: ошибка и гол Пластуна, "сухой" Яремчук, неожиданная победа Макаренко

blog_ava
Барселона отреагировала на информацию о желании Месси покинуть клуб
09:14
9739
Теги
Главное Украинцы за рубежом Франк Франк Веркаутерен Венсан Венсан Компани Андерлехт Андерлехт Бельгия Богдан Богдан Михайличенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Бартомеу заявил об увольнении Сетьена из Барселоны
    Іспанія — 08:231993 Бартомеу заявил об увольнении Сетьена из Барселоны
8
час
:
15
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?