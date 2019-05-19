Компані офіційно покидає Манчестер Сіті

Англійський Манчестер Сіті оголосив, що капітан команди Венсан Компані завершив свої виступи в складі "містян".

Останнім матчем досвідченого бельгійця у блакитній футболці став переможний фінал Кубка Англії проти Уотфорда (6:0), повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Компані вирішив завершити 11-річний період виступів за "містян". Центрбек став частиною проекту Сіті в серпні 2008 року, коли за 8,5 млн євро перейшов із німецького Гамбурга.

Попри часті травми Компані став справжнім лідером команди й упродовж кар'єри на Етіхаді 4 рази ставав чемпіоном Англії, здобув 2 Кубки Англії, 4 рази тріумфував у Кубку англійської ліги, а також виграв 2 Суперкубка Англії.

У нинішньому сезоні Венсан Компані провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Саме він феноменальним голом Лестеру наблизив чемпіонство Манчестер Сіті.