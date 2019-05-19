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Компані офіційно покидає Манчестер Сіті

19 травня 11:22 2592 Читать на русском
Компані офіційно покидає Манчестер Сіті
Венсан Компані / фото із соцмереж

Англійський Манчестер Сіті оголосив, що капітан команди Венсан Компані завершив свої виступи в складі "містян".

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

Останнім матчем досвідченого бельгійця у блакитній футболці став переможний фінал Кубка Англії проти Уотфорда (6:0), повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий

Компані вирішив завершити 11-річний період виступів за "містян". Центрбек став частиною проекту Сіті в серпні 2008 року, коли за 8,5 млн євро перейшов із німецького Гамбурга.

Попри часті травми Компані став справжнім лідером команди й упродовж кар'єри на Етіхаді 4 рази ставав чемпіоном Англії, здобув 2 Кубки Англії, 4 рази тріумфував у Кубку англійської ліги, а також виграв 2 Суперкубка Англії.

У нинішньому сезоні Венсан Компані провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Саме він феноменальним голом Лестеру наблизив чемпіонство Манчестер Сіті.

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