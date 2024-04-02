Журналіст Ігор Бурбас розповів про заплановану зустріч в Будинку футболу.

Вже сьогодні, 2 квітня, Комітет арбітрів УАФ має провести зустріч з представниками клубів УПЛ, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

Декілька українських арбітрів пройшли перевірку на поліграфі, – журналіст

Зазначається, що зустріч навряд матиме ознайомчий характер. У клубів накопичилось чимало питань щодо суддівських рішень, а також стосовно призначень арбітрів.

Нагадаємо, після того, як президентом УАФ став Андрій Шевченко, а Катерина Монзуль очолила Комітет арбітрів, судді мають проходити поліграф. Також, для призначення рефері стали проводити жеребкування.

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