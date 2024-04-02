Журналист Игорь Бурбас рассказал о запланированной встрече в Доме футбола.

Уже сегодня, 2 апреля, Комитет арбитров УАФ должен провести встречу с представителями клубов УПЛ, утверждает журналист Игорь Бурбас.

Несколько украинских арбитров прошли проверку на полиграфе, – журналист

Отмечается, что встреча вряд ли будет иметь ознакомительный характер. У клубов накопилось немало вопросов относительно судейских решений, а также относительно назначений арбитров.

Напомним, после того, как президентом УАФ стал Андрей Шевченко, а Екатерина Монзуль возглавила Комитет арбитров, судьи должны проходить полиграф. Также, для назначения рефери стали проводить жеребьевку.

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