Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Кельн – Гамбург – 1:1 (3:4 в серії пенальті)

Голи: Модест, 120+1 (пен.) – Глацель, 92

Кубок Німеччини: Холанд не врятував Борусію Д від ганебного вильоту, Кельн і Гамбург видали драму з комічним пенальті

Основний час завершився без голів. Вже на старті овертайму Гамбург вийшов уперед, але у компенсований час втратив перевагу. Все вирішувала серія пенальті. Там був свій герой. Флоріан Кайнц виконував п'ятий удар Кельна за рахунку 4:3 на користь суперника. Форвард "цапів" примудрився вдарити правою ногою так, що м'яч торкнувся і лівої. Спочатку суддя зарахував гол, але VAR справедливо порадив скасувати через подвійний дотик – Гамбург крокує далі.