Кубок Германии, 1/8 финала

Кельн – Гамбург – 1:1 (3:4 в серии пенальти)

Голы: Модест, 120+1 (пен.) – Глацель, 92

Кубок Германии: Холанд не спас Борусию Д от позорного вылета, Кёльн и Гамбург выдали драму с комичным пенальти

Основное время завершилось без голов. Уже на старте овертайма Гамбург вышел вперед, но в компенсированное время упустил преимущество. Всё решала серия пенальти. Там был свой герой. Флориан Кайнц исполнял пятый удар Кельна при счете 4:3 в пользу соперника. Форвард "козлов" умудрился ударить правой ногой так, что мяч коснулся и левой. Сначала судья засчитал гол, но VAR справедливо посоветовал отменить из-за двойного касания – Гамбург идет дальше.