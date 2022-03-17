Вице-президент Металлиста Евгений Красников рассказал, где находятся игроки команды во время войны россиян против Украины.

"Все время нахожусь на связи с президентом. Команду никто не бросил, контракты никто не расторг. По легионерам принимаем решение. Все легионеры уходят в аренду. Мы практически всем нашли команды, помогали наши бразильские, аргентинские партнеры.

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Украинцы еще в Турции. Тоже, скорее всего, будем искать им команды, чтобы они имели игровую практику. Ярославский продлил проживание. Нам нужно разобраться, чтобы отправить ребят, чтобы была игровая практика. Надеюсь, что это безумие максимально быстро закончится, футбол вернется", – поделился Красников в интервью Денисов Time.

Отметим, что ФИФА разрешила и украинским игрокам подписывать контракты с зарубежными клубами. Единственное условие – специальное разрешение для выезда из Украины.

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