Важлива битва лондонських клубів, у якій господарі могли повернутися на 4 місце, що дає право пробитися до Ліги чемпіонів, а мрії команди Моєйса були значно приземленішими – покинути зону вильоту. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 18:30. Скупеньким на моменти вийшов перший тайм. Обидві команди зараз перебувають у кризі з нестачею креативу попереду. Тож не дивно, що переважно лупили здалеку. На 1 хвилині чеська зв'язка "молотів" ледь не спрацювала. Цоуфал вкинув аут, який став для Соучека таким собі проникним пасом, Томаш відкинув назад, а Бовен дещо поспішив з пострілом, адже міг продовжити під забігання Антоніо в саме серце володінь Форстера.

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На перше влучання у площину воріт довелося чекати до 36 хвилини, коли Хойберг не дуже гостро приклався здалеку. Кейн створив найкращий момент тайму, змістившись у глибини і закинувши на Рішарлісона, який потіснив Сона у запас. Бразилець, втім, не зміг переграти Фабіанскі з гострого кута. Кулушевскі своїми ривками і передачами створив 3 вигідні моменти для партнерів. Однак Ромеро не влучив на стандарті, Кейн запоров перспективну нагоду поспішним ударом. Розкрити оборону ВХЮ допоміг гол екс-захисника Барселони. Хойберг розкішним пасом розрізав усі лінії оборони, Бен Девіс несподівано підключився на місце відтягнутого форварда і покотив на Емерсона, в якого вселився бомбардир, не інакше.

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На 72 хвилині сталася класика АПЛ. Сон, який замінив Рішарлісона, увірвався до штрафного під асист Кейна і з першого удару нагадав блискучу історію виступів саме проти Вест Хем Юнайтед. VAR сьогодні в ударі. То за руку Керера, яка перервала пас гравця Тоттенхема у штрафному, не дадуть пенальті (другий тур поспіль польові "молоти" безкарно пробують себе в ролі воротарів), то Антоніо не дадуть другу жовту за грубий фол проти Хойберга. Підопічні Конте на класі та цілком заслужено все ж дотискають аутсайдера, набирають 42 очки і вриваються в топ-4, посуваючи Ньюкасл на 5 рядок. Вест Хем залишається на 18 сходинці у зоні вильоту, але лише на 1 бал відстає від команд Миколенка та Забарного.

Tottenham 2-0 West Ham FT:



xG: 1.48-0.48

Shots: 16-6

Shots on target: 6-1

Big chances: 3-0

Touches in opp. box: 31-13

Possession: 57%-43%



Second half Spurs strike again.#TOTWHU pic.twitter.com/DShLmksKxh — Squawka Live (@Squawka_Live) February 19, 2023

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