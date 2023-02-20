Легенда збірної Англії Гарі Лінекер не оминув увагою візит президента США Джо Байдена в Україну та його зустріч з Володимиром Зеленським.

Перші чутки про візит Байдена у Київ з'явились вранці 20 лютого. Близько опівдня Офіс президента України підтвердив приїзд, опублікувавши фото з вулиць столиці.

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Президент США приїхав не з порожніми руками. Він вже анонсував новий пакет військової допомоги Україні та додаткові санкції проти Росії за агресію. На цю подію лаконічно відреагував Гарі Лінекер.

"Потужно", – написав колишній футболіст і ретвітнув спільне фото очільників Америки та України, зроблене поблизу Михайлівського собору.

Варто нагадати, що легенда збірної Англії не раз засуджував терористичні дії Росії та висвітлював її звірства на свою кількамільйонну авдиторію.

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