Генк Соболя розійшовся миром з Мехеленом у поєдинку 25-го туру чемпіонату Бельгії. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2023/24, 25-й тур

Мехелен – Генк – 1:1

Голи: Схофс, 38 – Арокодаре, 32

Соболь вийшов у стартовому складі Генка вже у третьому матчі поспіль. Цього разу команда українця розійшлась миром із Мехеленом – обидва суперники розташувались у середині турнірної таблиці.

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Доля гри визначилась ще в першому таймі – Ародокаре вивів Генк вперед, але Схофс через 6 хвилин встановив остаточний рахунок. Соболь провів на полі увесь поєдинок та отримав оцінку 7,3 від Sofascore – вище українця оцінили лише Ародокаре (7,9) та Ель Ханнуса (7,6).

Таким чином, Генк набрав 37 очок та розташувався на сьомому місці, Мехелен з 33 пунктами залишився дев'ятим.

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